РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Бесплатный мастер-класс по созданию новогоднего календаря пройдет в поселении Томилино Люберец 28 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Клуб любителей фотографии «Zoom» приглашает всех желающих 28 декабря в 11:00 на бесплатный мастер-класс по созданию новогоднего календаря. Мероприятие проводит молодежный клуб городского округа Люберцы в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

На базе студии «Zoom» посетителей мастер-класса научат работать с фотооборудованием и обрабатывать снимки на компьютере. После этого они смогут создать свой календарь.

Фотостудия «Zoom» находится по адресу: поселок Томилино, улица Гаршина, дом N9А, корпус 8.