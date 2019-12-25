РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Новогодние соревнования по самбо 28 декабря пройдут во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 28 декабря, во Дворце спорта «Триумф» пройдут «Новогодние соревнования» для воспитанников школ и секций по самбо городского округа Люберцы. Приходите поддержать самбистов и ощутить невероятную атмосферу», – говорится в сообщении.

Начало соревнований в 9:00. Они пройдут по возрастным категориям.