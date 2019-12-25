РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Схема движения автотранспорта изменится в подмосковном Дзержинском 31 декабря и 1 января, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, в связи с проведением массовых новогодних мероприятий будет временно прекращено движение автотранспорта 31 декабря 2019 года с 23:00 до окончания праздничных мероприятий на участке улично-дорожной сети по улице Лермонтова от дома №6 до дома №8 в городском округе Дзержинский», - говорится в сообщении.

31 декабря с 20:00 и до 8:00 1 января 2020 года будет запрещена парковка и стоянка автомобилей в пределах зоны ограничения движения в новогоднюю ночь. При нарушении требований автомобили будут эвакуировать на автостоянку администрации города.

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», – заключается в сообщении.