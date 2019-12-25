РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В микрорайоне Климовск Подольска 26 декабря отключат горячую воду в многоквартирном доме на улице Заводская в связи с ремонтом, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 26 декабря, на улице Заводская, 4Б сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировали ремонтные работы на системе горячего водоснабжения с 9:00 до 16:00. Во время проведения ремонта горячая вода в квартиры подаваться не будет», – говорится в сообщении.

Приносим извинения за доставленные неудобства.