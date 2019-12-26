В последние предновогодние выходные 2019 года в Москве стоит посетить последние новогодние ярмарки и купить подарки, большой итальянский фестиваль, премьеру эпичного фильма о декабристах «Союз спасения» и послушать главный хит уходящего года «Никаких больше вечеринок» от Cream Soda.

ПЯТНИЦА, 27 декабря

Премьера фильма «Союз спасения»

Историческая драма о восстании декабристов 1825 года – «Союз спасения» - в широкий прокат вышел 26 декабря. Режиссер «Адмирала» и «Итальянца» Андрей Кравчук собрал звездный состав (от Максима Матвеева до Александра Домогарова) и представил масштабную экранизацию одного из самых неоднозначных событий в отечественной истории.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Мультфильм «Иван Царевич и серый волк 4»

Еще одна традиционная новогодняя премьера – мультипликационная сага «Иван Царевич и серый волк 4». В основе сюжета – история о жителях Тридевятого царства, где в этот раз пройдет песенный конкурс. К участию в конкурсе готовится Кот-ученый, а его соперниками будут известные сказочные персонажи.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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СУББОТА, 28 декабря

Ламбада-маркет Pop-Up

официальная страница мероприятия в Facebook

Финальный в этом году «Ламбада-маркет» пройдет в формате pop-up 28 и 29 декабря в универмаге «Цветной». На ярмарке в малом формате будут представлены особенные вещи, сделанные небольшими тиражами. Среди них – одежда, аксессуары для дома, текстиль, украшения, эко-косметика, еда и многое другое.

Где: Москва, ТЦ «Цветной», 6-й этаж

Цена: бесплатно

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Ярмарка новогоднего хендмейда Art Flection

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Новогодний фестиваль подарков Art Flection 28 декабря пройдет в Москве. Он соберет мастеров рукоделия из 160 стран мира. Гости ярмарки смогут приобрести авторские вещи, созданные в разнообразных техниках: посуду, ювелирные украшения и бижутерию, интерьерные работы, дизайнерскую одежду, вещи из стекла и многое другое.

Многие работы на ярмарке представлены в единичном экземпляре, а для самых ярких творений мастеров будет создана выставочная аллея. В программе – мастер-классы для взрослых и детей, крафт-шоу от мастеров, специальная зона П.И.Р. (посуда, интерьер, ручная работа), фотозона в стиле постапокалипсиса, а также фудкорт.

Где: Москва, Даниловский Event Hall

Цена: бесплатно

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Итальянский Рождественский фестиваль

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Большой Итальянский Рождественский фестиваль 28 и 29 декабря пройдет в Музеях Москвы. Мероприятие организовано Генеральным Консульством Италии в Москве под патронатом Посольства Италии в Москве. На фестивале можно будет сделать подарок, декор для дома или купить угощения к праздничному столу, например, сыры, колбасы, оливки из разных регионов Италии. На время фестиваля площадка Провиантских складов превратится в итальянскую площадь с ярмарочными рядами, каруселью, елкой и музыкальной сценой, где выступят итальянские и российские исполнители, оперные солисты Большого театра, оркестры классической музыки. Посетителей ярмарки будут встречать уличные артисты в костюмах сказочных персонажей и волынщики.

На ярмарке можно будет посмотреть музыкальное представление и кукольный театр и познакомиться с итальянским Дедом Морозом — Баббо Натале и доброй волшебницей Бефаной. Также в программе – вертеп, теплые шатры для семейного обеда, фотозоны и другое.

Где: Москва, Музей Москвы

Цена: бесплатно

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Mgzavrebi и Cream Soda в «Зарядье»

сайт парка Зарядье

Mgzavrebi и Cream Soda 28 и 29 декабря выступят бесплатно в парке «Зарядье» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», где с 13 декабря до 7 января каждые выходные проходят бесплатные концерты. 28 декабря на прозрачной сцене можно послушать грузинских романтиков Mgzavrebi, которые только что завершили свой гастрольный тур по России, а 29 декабря выступят одни из главных героев Рунета последних лет и исполнители песни «Никаких больше вечеринок» - группа Cream Soda.

Где: Москва, парк «Зарядье»

Цена: бесплатно

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Гастрономическая ярмарка в Звенигороде

Гастрономическая ярмарка и фестиваль плетений откроются в Звенигороде 28 декабря в рамках фестиваля ремесел и промыслов «Подмосковный умелец». В ярмарке примут участие более 30 производителей. Здесь можно будет попробовать и приобрести натуральные фермерские продукты, а также плетеные корзины, мебель и предметы декоративно-прикладного искусства. Ярмарка и фестиваль пройдут до 31 декабря.

Где: Московская область, Одинцовский район, Звенигород

Цена: бесплатно

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Музыка французских композиторов и сокровища Лувра

Праздничный концерт фонда «Бельканто» в рамках Х Международного фестиваля «Дорога в Рождество» будет посвящен французским мастерам. В программе – музыкальные сочинения Эжена Жигу, Сезара Франка, а также рождественские композиции разных стран – от Англии до Чехии в исполнении двух мужских хоров и органного дуэта Хироко Иноуэ (Япония) и Жана-Пьера Стайверса (Нидерланды).

Где: Москва, Кафедральный Собор Святых Петра и Павла

Цена: от 800 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря

Спектакль «Энергичные люди»

официальный сайт мероприятия

Спектакль-караоке в постановке Сергея Безрукова «Энергичные люди» 28 и 29 декабря можно увидеть на сцене Московского Губернского театра. В основе спектакля – повесть Василия Шукшина. Герои пьесы, действие которой разворачивается в 70-е годы прошлого века, это авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма, которые называют себя «энергичными людьми». Задумывая постановку, Сергей Безруков сознательно не стал переносить действие в наши дни. Зрители увидят хорошо знакомые приметы того времени, от дефицитной мебели и ковров до модных причесок и эстрадных песен.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 400 до 2500 рублей

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Главная елка ВДНХ «Домовой в витрине»

фото предоставлено PR-агентством Бедуш&Маренникова

Новогоднее детское представление «Домовой в витрине» по мотивам сказки шведской писательницы Эльзы Бесков с 21 декабря 2019 года по 10 января 2020 проходит в Доме культуры ВДНХ. Эта история о маленьком домовом, который притворился куклой и случайно оказался в магазине игрушек. В программе – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и подарки. На время представления Дом культуры ВДНХ превратился в волшебный дворец, где обитают сказочные персонажи. Перед началом спектакля в фойе для детей проведу мастер-классы по игре на необычных ударных и перкуссионных музыкальных инструментах.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: от 1300 до 2000 рублей

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«Волшебник страны Оз» от Ильи Авербуха

Фото: предоставлено организаторами

Цикл сказочных представлений «Волшебник страны Оз» от Ильи Авербуха с 27 декабря по 12 января пройдет в Москве. В нем принимают участие прославленные российские фигуристы: Роман Костомаров, Оксана Домнина, Евгения Медведева и Максим Шабалин. Зрители встретятся с любимыми героями: девочкой Дороти, Железным дровосеком, Страшилой и Львом, с которыми отправятся в захватывающее путешествие к волшебнику Оз, исполняющему заветные желания. Публику ждут красивые музыкальные номера, мастерство фигурного катания от чемпионов, цирковые трюки, многоуровневые декорации и красочные костюмы.

Где: Москва, ЦСКА

Цена: от 2500 до 7000 рублей