РИАМО - 25 дек. С начала года инспекторы эконадзора провели 21 рейдовое мероприятие и обследовали 120 водных объектов на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Наиболее частыми видами нарушений являются незаконные водосбросы, превышение ПДК загрязнителей в стоках, захламление мусором акваторий и прибрежных полос, препятствование свободному доступу к водным объектам, а также несоблюдение ограничений на хозяйственную деятельность в водоохранных зонах», – сказал заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

Он добавил, что по итогам рейдов вынесено 135 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 9 миллионов рублей. Кроме того, рассчитан ущерб, который в сумме составил более 74 миллиона рублей.

«Части нарушителей он уже предъявлен к возмещению, остальным предъявим в ближайшее время», – подчеркнул Воронцов.

По словам заместителя министра, наиболее серьезное нарушение водного законодательства выявлено в Можайском округе, где компания «ФПЛК» сбрасывала недостаточно очищенные сточные воды в реку Ведомку, за что была оштрафована на 530 тысяч рублей.

Крупные штрафы за аналогичные нарушения наложены также на ТСЖ «Поляна в Ново-Никольском», загрязнявшее реку Баньку в Красногорске и на ООО «Морозко» – за сброс неочищенных ливневых стоков в реку Вохринку в Бронницах.