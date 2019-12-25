РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В культурно-досуговых учреждениях Подольска до 5 января проведут около 120 новогодних утренников и представлений для детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В восемнадцати культурно-досуговых учреждениях городского округа Подольск с 25 декабря по 5 января будет проведено 118 новогодних утренников и представлений для детей и взрослых, в том числе на безвозмездной основе – для детей-сирот, детей, находящихся под опекой, детей из многодетных семей и семей, стоящих на учете в органах социальной защиты», – говорится в сообщении.

Как отметил председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов, также в округе запланированы организованные выезды детей-сирот, детей из многодетных семей и детей, находящихся под опекой для участия в областных новогодних мероприятиях, в том числе в Доме правительства Московской области, концертном зале «Крокус Сити Холл», Дворце спорта «Мегаполис». В них примут участие около 2,4 тысяч юных подольчан.