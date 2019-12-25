РИАМО - 25 дек. Осужденный, отбывающий наказание в СИЗО-1 Ногинска, принял участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по Московской области.

В чемпионате принимали участие победители региональных команд из 76 территориальных органов ФСИН России. Он прошел впервые. Турнир проводился в режиме онлайн.

«Самому старшему игроку уже исполнился 81 год, а самому молодому – 24. Также среди игроков-финалистов боролись за победу три девушки. Турнир проходил в два этапа по швейцарской системе в пять туров с контролем времени 10 минут на партию плюс три секунды за каждый ход. В каждом туре соперники подбирались автоматически», — говорится в сообщении.

УФСИН России по Московской области представлял Михаил М. Он выиграл одну партию у представителя Ярославля, остальные четыре партии проиграл.

По итогам напряженной борьбы первым в истории обладателем звания чемпиона Всероссийского турнира по шахматам среди осужденных стал Сергей Н., отбывающий наказание в исправительном учреждении УФСИН России по Саратовской области. Победителю турнира будет вручен именной шахматный комплект от чемпиона мира Анатолия Карпова, а УФСИН России по Саратовской области получит почетный кубок Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.

В мероприятии приняли участие начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, директор департамента международных и общественных связей Дельфийского Совета Мария Семенихина, Президент благотворительного Фонда «Забота» Василий Ласточкин, первый заместитель председателя Региональной общественной организации «Динамо» № 32 Юрий Чуприна, представители Общественного совета при ФСИН России и многие другие.

Матвеенко отметил, что при поддержке Карпова практически во всех исправительных учреждениях действуют шахматные кружки и секции, созданы библиотеки со специальной литературой, проводятся шахматные турниры.