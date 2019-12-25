РИАМО - 25 дек. В Подмосковье и Москве до 10 часов утра 26 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до 10:00 26 декабря. После этого до 10 часов 28 декабря оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Ярославской и Костромской областей.

Туман образуется в Москве уже третий день подряд по разным причинам.