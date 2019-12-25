РИАМО - 25 дек. Жилую многоэтажку в составе ЖК «Государев дом» недалеко от деревни Лопатино Ленинского городского округа намерены достроить во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Недавно была завершена проверка дома, проводимая инспекторским составом Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«В настоящее время на объекте ведется устройство наружных сетей инженерного обеспечения дома, устройство кровли, фасадов и монтаж окон 1-2 секций», – отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Дом запроектирован девятисекционным и девятиэтажным. Его общая площадь составляет 24,1 тысячи квадратных метров. Всего в новостройке разместится 377 квартир.

Выявленные в ходе проверки замечания застройщик — ООО «Гранель» — устранил. За ходом возведения данного объекта можно следить в мобильном сервисе «Подмосковные стройки», который был запущен ведомством на платформе «Добродел».