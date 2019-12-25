РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Капитальный ремонт женской консультации Подольской городской клинической больницы №3 планируют завершить в конце декабря, завершаются отделочные работы, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Он проверил ход ремонта женской консультации поликлиники №3 Подольской городской клинической больницы №3. В ходе поездки совместно с заместителем главы администрации Подольска Евгением Соловьевым, главным врачом учреждения Мариной Черногоровой и руководством подрядной организации и субподрядчика обсудил завершение ремонтных работ на данном объекте.

«На сегодняшний день сделана большая часть монтажных и отделочных работ, функционирует отопление, освещение и водоснабжение. Завершение капитального ремонта планируется в конце декабря», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что в рамках исполнения поручений ВПП «Единая Россия» по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» постоянно инспектирует капитальный ремонт объектов здравоохранения на территории Подольска. Капремонт на данном объекте находится на личном контроле главы Подольска.