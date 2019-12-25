РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В среду на территории школы №6 Люберец состоялось торжественное открытие детского автогородка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (25 декабря - ред.) открылся автогородок. Комплекс автогородка включает в себя полноценное круговое движение, перекрестки со светофорами, пешеходные переходы с указателями и элементы дороги с «опасными участками». Также на территории построен крытый павильон для обучения теоретическим знаниям правил дорожного движения», – сказал заместитель главы администрации Родион Грошевик.

Он уточнил, что комплекс открыли при поддержке управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы. На базе автогородка будут проводиться регулярные занятия по основам безопасности дорожного движения в рамках профилактики предотвращения детского травматизма.

На открытии юные инспекторы дорожного движения в светоотражающих жилетах провели развлекательную программу с викториной, флешмобом и песнями.