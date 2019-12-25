РИАМО - 25 дек. Новый монумент может появиться в сквере на Комсомольской площади в Москве, там предлагается установить памятник железнодорожникам-участникам Великой Отечественной войны, сообщается в Twitter-аккаунте Московской городской думы.

О намерении возвести новый памятник сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Проектом постановления предлагается установить в сквере на Комсомольской площади монумент, посвященный увековечению памяти железнодорожников-участников Великой Отечественной войны», – отмечается в сообщении.