РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В библиотеке имени Сергея Есенина в Люберцах пройдет предновогодний киносеанс, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В воскресенье, 29 декабря, центральная библиотека имени Сергея Есенина и клуб любителей классического искусства «Под сенью муз» организуют для всех желающих традиционный воскресный киносеанс. Он начнется в 14:00», – говорится в сообщении.

Участники и гости клуба посмотрят музыкальный фильм «Летучая мышь». Это мюзикл Иоганна Штрауса. После киносеанса будет проведена беседа по фильму.

Вход свободный. Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.