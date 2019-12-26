Главный зимний напиток – глинтвейн, который делают из красного вина с добавлением пряностей. В Москве его пьют на катках, ярмарках, в парках и торговых центрах. Журналисты РИАМО протестировали самые популярные общественные места в столице, где продают глинтвейн, и узнали, где попробовать самый вкусный.

Условия и цели эксперимента

Для эксперимента мы выбрали самые популярные зимние площадки Москвы – ГУМ-ярмарку на Красной площади, фестиваль «Путешествие в Рождество» на Манежной и площади Революции, каток на ВДНХ и ресторан IKEA, так как туда многие едут за подарками. На всех площадках, кроме «Икеи», глинтвейн заявлялся как алкогольный.

Участниками эксперимента стали 20 человек, среди которых журналисты РИАМО, горожане и туристы, которых мы встретили на разных площадках. Оценивали глинтвейн по пятибалльной системе. При голосовании учитывали степень крепости, пряности, наличие палочки корицы или апельсина.

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Глег из IКЕА

Самым дешевым из рождественских напитков оказался безалкогольный скандинавский глинтвейн из «Икеи» – глег, по цене 100 рублей за большой бумажный стакан (0,3).

В отличие от традиционного сладкого глинтвейна, глег имеет кисловатое послевкусие. По словам одной из участниц эксперимента, этот вид напитка может не понравиться сначала, но потом к его послевкусию привыкаешь, и хочется пить снова и снова.

Трое из опрошенных отметили насыщенный вкус, ароматный запах, который возбуждает желание попробовать напиток. Он кислее, чем ожидаешь, поэтому выпить залпом его сложно, отмечают двое из опрошенных. Когда он остывает, вкус становится более терпким, добавляют посетители ресторана «ИКЕА».

В нем присутствуют клюквенно-черничные ноты, что отличает глег от классических вишневых глинтвейнов. «Всегда его пью в «Икее», – поделился один из респондентов.

По соотношению цена-качество он заслуживает оказаться на первой строчке, отметили большинство из опрошенных в магазине. Но так как глинтвейн безалкогольный, большинство участников эксперимента поставили ему твердую четверку.

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Глинтвейн на ГУМ-ярмарке

«Если вы не пробовали глинтвейн на ГУМ-ярмарке, то вы вообще не пробовали глинтвейн», – заявили нам три человека, которые ходят на ярмарку ежегодно.

Несмотря на то, что это самое туристическое место из тех, что мы посетили, – глинтвейн на ГУМ-катке и ГУМ-ярмарке, действительно, заслуживает внимания.

По вкусу он слабоалкогольный, с дольками апельсина и сладковатым послевкусием. Глинтвейн разливается из железных баков, подается в гумовском стаканчике.

Этот напиток – один из самых вкусных, отметили трое журналистов, которые попробовали все глинтвейны в эксперименте.

Основным недостатком посетители ярмарки называли высокую цену – 250 рублей за маленький стаканчик (0,2).

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Рождественские напитки на «Путешествии в Рождество»

Фестиваль «Путешествие в Рождество» на Манежной площади и площади Революции оказался богатым на выбор глинтвейна. Здесь можно купить рождественский альпийский напиток, старорусский глинтвейн с настоями трав, пражский рождественский напиток и глинтвейн, как в Страсбурге. Безалкогольный глинтвейн на ярмарке называется детским.

Цены на глинтвейн варьируются от 150 до 300 рублей за стакан, объем маленький – 0,2. Все глинтвейны здесь подаются в бумажных стаканчиках с атрибутикой фестиваля.

Из-за большого количества палаток с глинтвейном выбрать что-то одно сложно, поэтому мы решили попробовать сразу три глинтвейна и опросить посетителей, которые тоже его пили.

Первый напиток покупали в блинной лавке на Манежной площади – 250 рублей за стакан. «Ароматный, но алкоголем не пахнет», – отметили двое респондентов. На вкус алкоголь не ощущается, но напиток сладкий, на троечку, отметила одна из опрошенных.

Следующий напиток, которым мы согревались на фестивале, – альпийский, на основе вишневого сока. Он без фруктов и ярко выраженных специй. Большинству из тех, кого мы встретили у палатки, он не понравился. Среди недостатков называли: отсутствие аромата, приторность, слабоалкогольность. Двое из опрошенных сказали, что по вкусу он напоминает безалкогольный горячий компот. Цена за стакан – 250 рублей.

Еще один глинтвейн, который мы дегустировали на ярмарке – старорусский рождественский напиток «Christmas» по цене 200 рублей за стакан. Его отличительная особенность – настои трав, мед, корица, имбирь в составе и умеренная алкогольность. Этот глинтвейн не очень сладкий, в нем слишком чувствуются специи и травы. Пробуя его, респонденты разделилась на два лагеря – половина опрошенных поставила ему высокие оценки, другим не понравился привкус травяного настоя.

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Глинтвейн на катке ВДНХ

На самом большом катке Москвы – на ВДНХ – выбор глинтвейна оказался невелик. На лед с напитком выходить нельзя, но согреться во время сеанса катания на фудкорте все же можно.

В основном на каточном фудкорте (расположен рядом с Детским катком) продают «рождественский напиток» - нечто пряное, но без алкоголя. Тестировать его не имеет смысла, поэтому мы пошли искать настоящий алкогольный глинтвейн.

Пройдя несколько палаток, где предлагалось выпить ароматный безалкогольный сидр или безалкогольный грог, мы наконец-то обнаружили точку, точнее, бочку от проекта «Корица и Гвоздика», где пахло настоящим глинтвейном – явно на вине. Глинтвейн, действительно, оказался алкогольным со специями. Его разливают из большой деревянной бочки на 1 000 литров. Это один из самых дорогих глинтвейнов в нашем эксперименте – стакан по цене 300 рублей, зато объем большой – 350 мл.

Эта точка на катке явно пользуется популярностью, и этот глинтвейн, пожалуй, самый алкогольный из всех. Опрошенные отмечают насыщенный вкус и приятную крепость напитка.

В напитке заявлено 15 видов специй, среди которых – чабрец, кардамон, анис, гвоздика, апельсин, имбирь и другие натуральные крафтовые специи ручного помола. При этом фруктов не много и не мало – на дне осталась пара ломтиков апельсина.

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Результаты

Эксперимент показал, что найти общественное место, где продают самый лучший глинтвейн в Москве, не так-то просто. Только на фестивале «Путешествие в Рождество» можно попробовать десятки видов одного и того же напитка. По результатам голосования больше всего посетителям понравился глинтвейн, который представлен на ГУМ-ярмарке на Красной площади. Он ароматный, с долькой апельсина и умеренным алкогольным послевкусием.

Цена напитка – 250 рублей за стаканчик 0,2.

На втором месте – глинтвейн с катка ВДНХ, который мы искали дольше всего. Он оказался самым алкогольным из всех рождественских напитков, участвующих в эксперименте, но и самым дорогим – 300 рублей за большой стакан (350 мл.).

Еще один вкусный глинтвейн продается в «Икее», правда, он безалкогольный, зато самый дешевый – 100 рублей за стакан 0,3. Под него удобно выбирать подарки.

Меньше всего нам понравились напитки на фестивале «Путешествие в Рождество». Несмотря на то, что они разные, и выбор глинтвейнов здесь довольно велик, самый вкусный определить не удалось. Возможно, мы попробовали слишком мало глинтвейнов на площади Революции и Манежной площади, и не нашли свой рождественский напиток.

При этом палочек корицы, звездочек бадьяна и яблока ни в одном из протестированных напитков мы не встретили вовсе. Так что за таким глинтвейном стоит идти в ресторан или готовить дома.