РИАМО - 25 дек. Московские полицейские в ходе проверки склада в Юго-Восточном административном округе обнаружили свыше 37 тысяч бутылок контрафактного спиртного, продукция изъята, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы выявлен факт незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бутылки были оклеены федеральными специальными марками, которые оказались подделками. Полицейские изъяли фальсифицированный алкоголь и большегрузный автомобиль с прицепом, который бы уже загружен готовым к реализации товаром.

Возбуждено уголовное дело по этому факту. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к хранению незаконной продукции.