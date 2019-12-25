РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Советник губернатора Московской области Александр Коган, депутат Госдумы Максим Сураев и депутат регионального парламента Тарас Ефимов в среду торжественно открыли игровую «Добрую комнату» для юных пациентов детского отделения филиала №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Ефимова.

Коган рассказал, что в Балашихе по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» открыли уже две «Добрые комнаты». Он поздравил ребят с наступающим Новым годом и передал в библиотеку «Доброй комнаты» серию книг «Хранимиры».

«В детском отделении филиала №3 запланирован капитальный ремонт в следующем (2020-ред.) году. И мы проговорили, что игровая для ребят будет расширена», - пояснил Коган.

Ефимов рассказал, что теперь у детей есть свое место вне больничных палат, где они могут поиграть в игрушки, порисовать мелками на доске, посмотреть телевизор и почитать.

Всем пациентам, которые проходят лечение в детском отделении филиала №3 Балашихинской областной больницы, подарили подарки.