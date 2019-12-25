РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Воспитанники детсада поселка Дубровицы Подольска нарядили новогоднюю елку в библиотеке №25 поделками ручной работы, сообщил на своей странице начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Веселым и по-особенному радостным выдалась среда, 25 декабря, в библиотеке №25 (поселка Дубровицы). На акцию «Наряжаем елку вместе» пришли дошколята из детского сада «Дубравушка». Сотрудники познакомили ребят с библиотекой, показали книжную выставку, посвященную зиме и Новому году. Дети тоже подготовились к встрече: наперебой читали стихи о новогоднем празднике», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в конце мероприятия дети нарядили библиотечную елку игрушками, сделанными своими руками.