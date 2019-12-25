РИАМО - 25 дек. В Москве с понедельника, 23 декабря держится туманная погода, плохо влияющая на дорожную безопасность, туман каждый день появлялся по разным причинам, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В понедельник, 23 декабря, туману был присвоен статус «адвективный», когда мощный вынос теплого воздуха пришел на относительно более холодную подстилающую поверхность и нижние слои натекающего воздуха, понизились до значений температуры ниже точки росы», — говорится в сообщении.

Во вторник туман появился из-за пониженного давления: по-прежнему находясь во влажном и теплом воздухе, неустойчивый слабый ветер не смог сдвинуть с места эту устойчивую воздушную массу.

Погоду в среду синоптики назвали «туманом смешения». На юго-востоке от столичного региона сформировался участок более холодных температур. Заток этого воздуха, выравнивая температуры, создает условия для насыщения атмосферного воздуха в приземном слое – это приводит к ухудшению видимости. Немалую роль играет и изменение температуры в зависимости от высоты. В утренние часы в полукилометровом слое повышение температуры с высотой составило почти 8 градусов.

В Москве и окрестностях до конца недели удержится пасмурная и аномально теплая погода местами со слабыми осадками. На фоне небольшого понижения температуры – в течение суток она будет близка к 0 градусам – осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега.