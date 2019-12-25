РИАМО - 25 дек. Компании, отвечающие за наружное освещение в Подмосковье, оценили по 15 критериям, составлен специальный рейтинг, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Эффективность работы оценили по итогам третьего квартала 2019 года.

«Важно не только осветить тот или иной объект (парк, двор, площадь, улицу), но и эксплуатировать и содержать системы освещения качественно и эффективно», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Среди 15 критериев, по которым оценили компании, — процентное отношение количества нарушений в работе к общему количеству светильников, скорость устранения нарушений, наличие у организации достаточного количества спецтехники и технического персонала и другие. Главный показатель рейтинга – количество жалоб на неисправные фонари.

По итогам рейтинга компаниям присвоили «звезды» как показатель качества предоставляемых услуг. Рейтинг в 3 квартале возглавили филиалы АО «Мособлэнерго», обслуживающие СНО в Электростали и в Одинцове. Низкие показатели в Щелкове у МУГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» и в Егорьевске у МБУ «Егорьевская служба по содержанию дорог и дорожной инфраструктуры».

Полный рейтинг опубликован на сайте министерства благоустройства в разделе Документы – Направление деятельности – Наружное освещение.