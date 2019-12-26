Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? 13 вопросов | Пройден 46 раз Пройди праздничный тест РИАМО и узнай, на какое блюдо из новогоднего меню ты похож. Начать тест

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (1/13) Где ты будешь встречать Новый год? Фото © Еще не решил(а) Дома с семьей Неважно – где, главное – в большой веселой компании! В ресторане, клубе или на банкете в пятизвездочном отеле Под «Иронию судьбы», с родственниками и соседями

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (2/13) Как насчет новогодних традиций – будешь сжигать бумажки с желаниями и топить их в шампанском? Фото Анастасия Осипова © РИАМО Да, это мой любимый ритуал! Не люблю суматоху, загадаю желание безо всяких бумажек Не знаю, но точно буду следить, чтобы никто не устроил пожар Не собираюсь портить Моеt & Chandon пеплом! Как пойдет, если к тому моменту еще буду в состоянии пить шампанское

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (3/13) А салюты и фейерверки будешь запускать? Фото © Если это предусмотрено в программе банкета Конечно! В Новый год обязательно нужно «бабахнуть»! Грохот салютов пугает детей и собачек, лучше зажгу бенгальские огни Посмотрю по обстоятельствам и настроению Выйду на улицу и посмотрю на чужие

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (4/13) Как ты упакуешь новогодние подарки? Фото © Куплю пакетик с Дедом Морозом В крафтовую бумагу, посмотрю мастер-класс по упаковке Сделаю что-нибудь своими руками Думаю, пакеты из ЦУМа не требуют дополнительной упаковки Возьму пакеты от прошлогодних подарков

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (5/13) Как ты оденешься в новогоднюю ночь? Фото Григорий Сысоев © РИА Новости Надену что-то яркое, блестящее, это же главный праздник года Брендовое платье или костюм из последней коллекции В своем единственном наряде для торжеств В костюм Деда Мороза/ Снегурочки Куплю что-нибудь на распродаже перед НГ

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (6/13) Какая музыка будет играть у тебя на праздничной вечеринке? Фото kinopoisk.ru © Лучшие новогодние композиции – «Last Christmas», «Happy New Year», «Let It Snow» Буду петь в караоке всю ночь, от Лепса до «Раммштайна» Светлана Лобода, Тимати и Филипп Киркоров – вживую Что-нибудь ностальгическое, песни из советского кино Новогодние шоу по ТВ нон-стоп

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (7/13) Позовете Деда Мороза и Снегурочку для детей? Фото Николай Корешков © РИАМО Нет, их уже в детском саду/школе поздравили Конечно, приглашаю каждый год Вы что, Снегурочка уже не в моде, позову Эльзу из «Холодного сердца» Надеюсь, Тимати согласится быть Дедом Морозом… Сам(а) переоденусь или попрошу соседа

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (8/13) Какой произнесешь тост под бой курантов? Фото © Буду выкрикивать поздравления наперебой со всеми Присоединюсь к другим поздравлениям Тост произнесет ведущий, а я просто наслаждаюсь вечером Пожелаю здоровья и семейного благополучия, поздравлю друзей в вотсапе Что придет в голову, за то и выпьем

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (9/13) Когда ты планируешь лечь спать 1 января? Фото pixabay.com © После голубого огонька и чая с тортом Могу уснуть лицом в салате после боя курантов Когда закончится after party Я вообще ложиться не планирую Под утро, когда закончится алкоголь

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (10/13) После новогодней ночи ты выходишь из дома, а на твоем автомобиле – вмятина. Твоя реакция? Фото © У меня страховка на все, спокойно вызову такси Загрущу, выпью и останусь дома Разозлюсь и вызову ГИБДД Разберусь после праздников, продолжу веселье Найду, кто это сделал, и дам в «табло»

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (11/13) Тебе подарили на Новый год не то, что ты хотел. Как отреагируешь? Фото pixabay.com © Не подам виду, хоть и расстроюсь Передарю кому-нибудь Ну и ладно, куплю сам(а) себе подарок Я заранее заказываю родным полезный подарок Я пишу виш-лист, так что промахнуться нереально

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (12/13) Едешь куда-то на новогодние каникулы? Фото Фото, сайт buycruelty-free.com © У меня куплен тур на Мальдивы/ в Эмираты/ в Альпы Да, поедем всей семьей за город Отдохну лучше дома, а на Рождество навещу родственников У меня куча планов – встречи с друзьями, театры, выставки, концерты Возьму горящий тур, если ко мне не приедут родственники

Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (13/13) А сколько вообще нужно отдыхать после Нового года? Фото © Как в песне «Несчастного случая» – с первого и по тринадцатое Отдыхаю по несколько раз в год, так что не страдаю Верните 10 дней праздников, чтобы успеть и отдохнуть, и дела поделать Да хоть сколько, только 31-е отдайте! Чем дольше, тем лучше

«Оливье» Ты – человек традиции, домашний и семейный, так что у тебя все «по классике». Ты – настоящий центр и «база» новогоднего застолья, как салат «Оливье», и уверен, что Новый год нужно встречать дома в кругу семьи. Тебя все любят, поэтому в твоем доме на Новый год собираются все родные и многочисленные друзья. В тебе грамотно сочетаются все необходимые «ингредиенты», поэтому ты никогда не напьешься и обязательно проследишь, чтобы все получили подарки и не спалили новогоднюю елку. Правда, в классический рецепт иногда можно добавить что-то необычное вроде раковых шеек и каперсов, возможно, тогда праздник станет интереснее! Фото © Поделиться результатом

«Холодец» Ты привык «вариться» в своем мире. Не любишь быть в центре внимания, но без тебя все равно не обходится праздничное застолье, ведь ты – неизменный его участник. Без тебя Новый год – как холодец без мяса. Ты не любишь эксперименты и креатив и предпочтешь шумной вечеринке спокойный праздник под новогодние ТВ-шоу в знакомой компании. Правда, пока вокруг говорят тосты, танцуют и играют в шарады, ты можешь незаметно напиться и быстро оказаться лицом в салате. Фото Алексей Андросенко, Павлово-Посадское ИА © Фото Поделиться результатом

«Мандарины» Ты – яркий, сочный и зажигательный, любишь праздники и тусовки. Ты способен освежить любую, даже самую унылую компанию. Когда ты попадаешь за стол, настроение у всех окружающих моментально становится оранжевым. Это ты без устали развлекаешь всех всю ночь, организуешь поджигание бумажек с желаниями, открываешь шампанское и запускаешь фейерверки, нарядившись в карнавальный костюм. Фото © Поделиться результатом

«Селедка под шубой» Ты – неизменный участник новогодних застолий, любишь отдыхать по-русски, громко и шумно. Такая русская экзотика, которая обязательно есть в меню ресторанов русской кухни. С подарками и нарядом ты особо не заморачиваешься, но обязательно после 12 идешь в гости к соседям, как подружки Нади из «Иронии судьбы», а потом – на улицу, гулять под гром фейерверков. Правда, «шуба» - самый неоднозначный салат на новогоднем столе, ведь никогда не знаешь – что там внутри. Главное – грамотно приготовить и соблюсти пропорции. Стоит перебрать с алкоголем – и тогда праздник может закончиться непредсказуемо для всех. Если же все пойдет удачно – ты будешь самым стойким гостем праздника и останешься за столом, даже когда все уже пошли спать. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

«Красная икра» «Дорого-богато – это про тебя. Ты любишь все самое лучшее, потому что заслужил это упорной работой весь год. Поэтому ты ни за что не будешь портить дорогое шампанское пеплом от бумажек с желаниями и не прожжешь новое платье (костюм) или шубу искрами от настольного салюта и бенгальских огней. Ты предпочтешь посмотреть салют в Москве из окна дорогого ресторана под выступления модных артистов и продолжить праздновать на неспешном афтер-пати. Зато тем, кто окажется в твоем обществе, обеспечены хорошие подарки на Новый год. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

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