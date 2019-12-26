Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе?
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Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (1/13)
Где ты будешь встречать Новый год?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (2/13)
Как насчет новогодних традиций – будешь сжигать бумажки с желаниями и топить их в шампанском?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Да, это мой любимый ритуал!
Не люблю суматоху, загадаю желание безо всяких бумажек
Не знаю, но точно буду следить, чтобы никто не устроил пожар
Не собираюсь портить Моеt & Chandon пеплом!
Как пойдет, если к тому моменту еще буду в состоянии пить шампанское
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (3/13)
А салюты и фейерверки будешь запускать?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (4/13)
Как ты упакуешь новогодние подарки?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (5/13)
Как ты оденешься в новогоднюю ночь?
Фото Григорий Сысоев © РИА Новости
Надену что-то яркое, блестящее, это же главный праздник года
Брендовое платье или костюм из последней коллекции
В своем единственном наряде для торжеств
В костюм Деда Мороза/ Снегурочки
Куплю что-нибудь на распродаже перед НГ
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (6/13)
Какая музыка будет играть у тебя на праздничной вечеринке?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (7/13)
Позовете Деда Мороза и Снегурочку для детей?
Фото Николай Корешков © РИАМО
Нет, их уже в детском саду/школе поздравили
Конечно, приглашаю каждый год
Вы что, Снегурочка уже не в моде, позову Эльзу из «Холодного сердца»
Надеюсь, Тимати согласится быть Дедом Морозом…
Сам(а) переоденусь или попрошу соседа
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (8/13)
Какой произнесешь тост под бой курантов?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (9/13)
Когда ты планируешь лечь спать 1 января?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (10/13)
После новогодней ночи ты выходишь из дома, а на твоем автомобиле – вмятина. Твоя реакция?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (11/13)
Тебе подарили на Новый год не то, что ты хотел. Как отреагируешь?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (12/13)
Едешь куда-то на новогодние каникулы?
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе? (13/13)
А сколько вообще нужно отдыхать после Нового года?
«Оливье»
Ты – человек традиции, домашний и семейный, так что у тебя все «по классике». Ты – настоящий центр и «база» новогоднего застолья, как салат «Оливье», и уверен, что Новый год нужно встречать дома в кругу семьи. Тебя все любят, поэтому в твоем доме на Новый год собираются все родные и многочисленные друзья. В тебе грамотно сочетаются все необходимые «ингредиенты», поэтому ты никогда не напьешься и обязательно проследишь, чтобы все получили подарки и не спалили новогоднюю елку. Правда, в классический рецепт иногда можно добавить что-то необычное вроде раковых шеек и каперсов, возможно, тогда праздник станет интереснее!
«Холодец»
Ты привык «вариться» в своем мире. Не любишь быть в центре внимания, но без тебя все равно не обходится праздничное застолье, ведь ты – неизменный его участник. Без тебя Новый год – как холодец без мяса. Ты не любишь эксперименты и креатив и предпочтешь шумной вечеринке спокойный праздник под новогодние ТВ-шоу в знакомой компании. Правда, пока вокруг говорят тосты, танцуют и играют в шарады, ты можешь незаметно напиться и быстро оказаться лицом в салате.
«Мандарины»
Ты – яркий, сочный и зажигательный, любишь праздники и тусовки. Ты способен освежить любую, даже самую унылую компанию. Когда ты попадаешь за стол, настроение у всех окружающих моментально становится оранжевым. Это ты без устали развлекаешь всех всю ночь, организуешь поджигание бумажек с желаниями, открываешь шампанское и запускаешь фейерверки, нарядившись в карнавальный костюм.
«Селедка под шубой»
Ты – неизменный участник новогодних застолий, любишь отдыхать по-русски, громко и шумно. Такая русская экзотика, которая обязательно есть в меню ресторанов русской кухни. С подарками и нарядом ты особо не заморачиваешься, но обязательно после 12 идешь в гости к соседям, как подружки Нади из «Иронии судьбы», а потом – на улицу, гулять под гром фейерверков. Правда, «шуба» - самый неоднозначный салат на новогоднем столе, ведь никогда не знаешь – что там внутри. Главное – грамотно приготовить и соблюсти пропорции. Стоит перебрать с алкоголем – и тогда праздник может закончиться непредсказуемо для всех. Если же все пойдет удачно – ты будешь самым стойким гостем праздника и останешься за столом, даже когда все уже пошли спать.
«Красная икра»
«Дорого-богато – это про тебя. Ты любишь все самое лучшее, потому что заслужил это упорной работой весь год. Поэтому ты ни за что не будешь портить дорогое шампанское пеплом от бумажек с желаниями и не прожжешь новое платье (костюм) или шубу искрами от настольного салюта и бенгальских огней. Ты предпочтешь посмотреть салют в Москве из окна дорогого ресторана под выступления модных артистов и продолжить праздновать на неспешном афтер-пати. Зато тем, кто окажется в твоем обществе, обеспечены хорошие подарки на Новый год.
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