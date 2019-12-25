РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В подмосковных Люберцах в ходе рейда полиция изъяла свыше 25 единиц пиротехники, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

В среду сотрудники управления совместно с полицией провели мониторинг двух торговых объектов, реализующих пиротехническую продукцию на территории городского округа Люберцы.

«В ходе обследования было выявлено нарушение обязательных требований продажи пиротехнических изделий. В торговом объекте по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом 1 реализация определенной группы товаров велась без сертификатов соответствия. Изъято 26 пиротехнических установок», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что по факту административного правонарушения составлен протокол.