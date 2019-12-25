РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 25 дек. В автобусах подмосковных Люберец 26 декабря стартует акция по обмену книгами, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы 26 декабря стартует акция «Читающий транспорт». Суть акции состоит в том, что автобусы на популярных городских маршрутах станут мобильными площадками для буккроссинга - публичного обмена книгами. Уже завтра в городском округе Люберцы автобусы с буккроссингом выйдут на маршруты №4, №373 и №1064 автоколонны 1787», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основу книжного фонда составят библиотечные книги. Пассажиры смогут не только почитать их во время поездки, но и забрать с собой. Также в транспорте будут размещать актуальные афиши мероприятий, проводимых в библиотеках, учреждениях культуры и парках Люберец.