РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 25 дек. В подмосковных Люберцах 27 декабря наградят лучших участников проекта «Люберецкие звезды», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Церемония награждения победителя и призеров проекта «Люберецкие звезды» пройдет 27 декабря во Дворце спорта «Триумф». Мероприятие начнется в 15:00»,- говорится в сообщении.

Победительнице проекта Полине Богатыревой, набравшей 203 балла в номинации «Спорт», вручат главный приз. Еще 17 участников, занявших призовые места в своей возрастной группе, получат поощрительные награды.

«Больше всего призеров оказалось в номинации «Спорт» – 11 человек, в «Образовании» – 4, в «Культуре» – 2»,- отмечается в материале.

За торжественным награждением последует праздничная дискотека.

В Люберцах в 2018 году стартовал проект «Люберецкие звезды». Все желающие регистрировались в одном из пяти направлений – спорт, молодежь, культура, образование, общество. За участие в мероприятиях давались баллы, которые суммировались.