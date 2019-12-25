РИАМО - 25 дек. Следственный комитет начал доследственную проверку по информации СМИ о нарушении прав пенсионера, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из информации, распространённой в социальной сети следует, что мужчина вошел в доверие к одинокому 90-летнему ветерану, проживающему на западе столицы, и пытается поместить его в интернат», – сказала Иванова.

Следователи намерены изучить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. Также по итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.