РИАМО - 25 дек. Водителем рекомендуется пользоваться городским транспортом из-за осложнения дорожной ситуации в столице, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

С середины дня движение в городе плотное – трудно проехать в центре, а также вблизи крупных торговых центров. В городе много ограничений, связанных с безопасностью детей, которые приехали на елку в Кремль. Большое количество людей также приехало в Москву за подарками и на праздничные мероприятия.

«ЦОДД рекомендует для поездок по городу пользоваться метро – там готовы к приему дополнительных пассажиров. Вечерний час пик тоже будет сложным для автомобилистов – поездки лучше отложить на позднее время – после 21 часа», – говорится в сообщении.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», общая загруженность дорог Москвы на 15:30 составляет 8 баллов.