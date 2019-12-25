РИАМО – 25 дек. Компания Mediascope провела исследование под названием TV Index и выяснила, какие передачи на российском телевидении в уходящем году стали наиболее популярными, сообщает Федеральное агентство новостей.

В двадцатке наиболее популярных эфирных событий, собравших больше всего зрителей у телеэкранов, Первый канал имеет 12 позиций.

«На верхней строчке – парад в честь Победы в Великой Отечественной войне, который телеканал снимал 53-мя камерами, создав тем самым у зрителей максимальный эффект присутствия», – говорится в сообщении.

Самой рейтинговой информационной программой года оказался праздничный выпуск новостей того же Первого канала. Он вышел в эфир сразу по окончании прямой трансляции парада Победы. Это второе место рейтинга.

Самым популярным стало ток-шоу «Пусть говорят» от 18 марта с ведущим Дмитрием Борисовым. Эфир был посвящен трагической кончине певицы Юлии Началовой.

Самая рейтинговая спортивная программа года – это прямая трансляция четвертьфинального матча ЧМ по хоккею между сборными России и США.

В первую двадцатку наиболее просматриваемых программ также вошли сериалы «Знахарь», «Гадалка» и «Отчим», выпуски новых сезонов проектов «Голос» и «Голос.Дети», а также Торжественный парад ко Дню ВМФ России.