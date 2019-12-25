РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. ГИБДД подмосковных Люберец будет обеспечивать безопасность дорожного движения во время новогодних праздников, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В связи с проведением предстоящих новогодних и рождественских праздников ожидается посещение гражданами различных культурно-массовых мероприятий и объектов, что повлечет за собой значительный рост интенсивности дорожного движения. Личный состав подразделения ГИБДД будет обеспечивать безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка в указанный период», – говорится в сообщении.

Во избежание заторов водителей просят в эти дни максимально исключить поездки по маршрутам, прилегающим к вышеуказанным объектам, а в случае посещения оставлять автомобили там, где это не противоречит правилам дорожного движения и требованиям сотрудников полиции.

«Также предупреждаем граждан о бдительном отношении к посторонним предметам, оставленным в местах скопления людей, в автобусах и на остановках общественного транспорта. При обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей и других предметов, вызывающих подозрение, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку, не подходите, воздержитесь от использования средств радиосвязи и мобильных телефонов вблизи данного предмета», – подчеркивается в материале.

Жителей просят сообщать о подозрительных предметах дежурному по МУ МВД России «Люберецкое» по телефону: 8(495)554-93-94 или по ГИБДД: 8(495)501-25-83 или 112.