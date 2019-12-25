РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Управляющая компания ООО «Импульс» проведет новогоднее представление для юных горожан 27 декабря, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые горожане! Приглашаем всех желающих на новогодний праздник, который пройдет 27 декабря в 12:00 около елки на аллее (возле домов №№1 и 2 по улице Объездная дорога). Гостей мероприятия будут ждать игры, конкурсы, новогодние хороводы и многое другое», – говорится в сообщении.

Принять участие смогут все желающие бесплатно. В рамках праздника пройдет встреча с главными новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой.

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