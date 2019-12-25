РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В микрорайоне Климовск Подольска с 1 января 2020 года жители шести домов на улице Школьная перейдут на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией по отоплению и горячему водоснабжению, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Ресурсоснабжающая организация ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в одностороннем порядке расторгла договоры по отоплению и горячему водоснабжению с управляющей организацией МУП «СЕЗ».

«С 1 января 2020 года ЦЖКУ переходит с собственниками и пользователями жилых помещений на прямые договоры по отоплению и горячему водоснабжению. В связи с данным решением коммунальная услуга «Отопление» будет исключена из платежного документа МУП «СЕЗ» для собственников и пользователей жилых помещений на улице Школьная, 50, корпуса №№1, 6, 7, 8, 9, 10», – говорится в сообщении.

Коммунальная услуга «Горячая вода», потребляемая при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, останется для оплаты на основании статьи 154 ЖК РФ.

В целях корректного проведения расчетов работники управляющей организации МУП «СЕЗ» с 27 по 30 декабря 2019 года будут снимать показания индивидуальных приборов учета горячей воды в жилых помещениях. Жителей квартир на улице Школьная просят предоставить доступ к индивидуальным приборам учета горячего водоснабжения.