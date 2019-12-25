РИАМО - 25 дек. Количество жалоб, связанных с мусором, сократилось в Подмосковье в 2019 году на 97% — с 9 тысяч до 300, сообщил в среду журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За один 2019 год удалось сократить количество жалоб с 9 тысяч до 300. И жалоб вообще не будет. Это большие инвестиции — десятки миллионов долларов вкладываются в КПО и в новые машины, в новые контейнерные площадки. И эта проблема все дальше и дальше будет уходить. Особенно, когда мы закроем следующие три полигона – «Ядрово», «Лесное» и «Тимохово», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что на территории Московской области построят 12 комплексов по переработке отходов (КПО).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду в доме правительства Московской области встретился с журналистами региональных и федеральных СМИ. Глава региона ответил на вопросы представителей СМИ по разным темам.