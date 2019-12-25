РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Секции плавания и художественной гимнастики начнут свою работу в новом физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) с бассейном «Метеор», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Заря, на котором присутствовали и жители микрорайона.

«Сегодня (25 декабря – ред.) значимое и долгожданное событие для Балашихи и прежде всего для бывшего военного городка – открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Раньше жители микрорайона вынуждены были отправляться в микрорайон Железнодорожный для того, чтобы позаниматься спортом. Сегодня у них появилась возможность заниматься самыми различными дисциплинами у себя в микрорайоне», – сказал Юров.

Он добавил, что новый ФОК стал одним из структурных подразделений балашихинской спортивной школы «Метеор». В ФОКе будут располагаться секции по плаванию и художественной гимнастике. Кроме того, люди пожилого возраста, ветераны микрорайона будут иметь возможность посещать бесплатные занятия в ФОКе и заниматься плаванием в рамках программы «Активное долголетие».

Брынцалов отметил, что еще в 2016 году на встрече с жителями микрорайона обсуждали дорожную карту и решили, что нужен ФОК именно с бассейном.

«Мы поставили лучшее оборудование для бассейна, чем изначально было предусмотрено по проекту. Теперь вода обеззараживается без хлорки. Поздравляю с этим важным для микрорайона событием», – заключил Брынцалов.

Стоимость 8 свободных посещений в месяц в бассейне составит для взрослых 2 100 рублей, для детей – 1500 рублей (45 минут). Для занятий в тренажерном зале жителям будут предложены абонементы: 8 занятий в месяц будет стоить 1 600 руб. Продолжительность занятия 1,5 часа.

Площадь нового одноэтажного ФОКа – 2 262 квадратных метра. Главным спортивным элементом является бассейн 25 на 16 метров с шестью дорожками. Глубина бассейна – от 1,2 до 2,5 метров.

В ФОКе располагаются раздевалки, душевые, гардероб, зал «сухого» плавания, где будут проводиться тренировки по фитнесу, кабинеты врача и тренера, кафе, а также ряд вспомогательных и технических помещений. Пропускная способность ФОКа составляет 64 человека в смену. На территории ФОКа обустроена универсальная спортивная площадка, места для отдыха, а также парковочные места.

Строительство нового ФОКа с бассейном началось в июне 2018 года.