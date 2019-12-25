РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Воспитанники школы-интерната для слабовидящих детей поселка Малаховка Люберец приняли участие в празднике спорта, в рамках которого они участвовали в соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Праздник спорта для слабовидящих детей прошел в поселении Малаховка накануне.

«В малаховской школе-интернате для слабовидящих детей прошел спортивный праздник «Белая трость». Дети принимали участие в соревнованиях по шахматам, настольному теннису, шашкам, баскетболу, пионерболу, кольцебросу и дартсу», - сказал председатель спорткомитета администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

Он добавил, что в финале праздника воспитанников наградили медалями и грамотами, а руководству интерната вручили кубок за развитие физической культуры среди детей с ограниченными возможностями, а также новый спортивный инвентарь от «Дирекции спортивных сооружений».