РИАМО - 25 дек. Из-за отсутствия снега 51-ю Манжосовскую гонку, которая должна была проходить 31 декабря в Одинцове, перенесли на 25 января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Эта вынужденная мера была принята ввиду отсутствия снежного покрова», - говорится в сообщении.

Команды, которые подали заявку на регистрацию ранее, остаются в списках. Повторно отправлять информацию на регистрацию не требуется.

Если у кого-то из участников нет возможности посетить соревнования 25 января, необходимо сообщить об этом на электронную почту: nkunicin@gmail.com.