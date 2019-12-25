РИАМО – 25 дек. Президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством по итогам 2019 года заявил, что повышение уровня доходов россиян является задачей номер один, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена. Это задача номер один», – сказал Путин.

Президент также напомнил, что именно этим вопросам посвящены нацпроекты и национальные цели развития.

Особое внимание он попросил уделить малоимущим гражданам.

О росте реальных зарплат россиян Путин заявлял в конце июня. По данным за 2018 год, рост реальных зарплат составил 8,5%. В то же время он отметил, что реальные доходы населения снижаются из-за процентов по кредитам и краткосрочного эффекта повышения НДС.