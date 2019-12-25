РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В Пантелеимоновский храм микрорайона Львовский Подольска поступила очередная партия кирпича для продолжения строительства, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжается подготовка к новому строительному сезону в Пантелеимоновском храме. Очередная партия кирпича поступила 24 декабря», – говорится в сообщении.

Православная община в городском поселении Львовский Подольского района была организована в 2001 году, тогда же началось строительство каменной церкви во имя великомученика и целителя Пантелеимона. В марте 2008 года проведена проектная экспертиза храмового комплекса. В настоящее время завершено возведение крестильной церкви, построен инженерный блок. В крестильном храме регулярно совершаются богослужения.