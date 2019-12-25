РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. В подмосковном Королеве нашли такси, работающее без лицензии, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В рамках проекта «Единой России» «Народный контроль» партийцы провели общественный мониторинг наличия разрешений на таксомоторную деятельность у водителей в Королеве.

«В ходе рейда, направленного на выявление нелегально действующих перевозчиков, партийцы опросили более десяти водителей такси, которых просили предъявить лицензию на перевозку пассажиров. Из десяти опрошенных водителей, один оказался без лицензии. Об этом сообщили сотрудникам королевского отделения ГИБДД и надзорным органам», – говорится в сообщении.

Мониторинги позволяют понять истинный масштаб проблемы, снизить риск оказания общественно опасной услуги и исключить нелегальный извоз. Качество предоставления услуг в области коммерческих перевозок пассажиров – это актуальная проблема.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.