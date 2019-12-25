РИАМО - 25 дек. В 2020 году в Подмосковье планируют закрыть четыре полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), а до конца текущего года закроется полигон «Каргашино» в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Этот год можно назвать годом закрытия полигонов. В ноябре прекратил работу полигон «Воловичи» в Коломенском городском округе. В начале этого месяца перестал функционировать полигон «Егорьевский» в городском округе Егорьевск. Сегодня закрылся полигон «Непейно» в Дмитровском городском округе, следом за ним до конца года – «Каргашино» в городском округе Мытищи», – сказала председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

Таким образом, по ее словам, к 2020 году в Подмосковье перестанут действовать в общей сложности 29 полигонов.

«В соответствии с территориальной схемой в 2020 году планируется закрытие еще четырех полигонов ТКО: «Малая Дубна» в Орехово-Зуевском городском округе, «Астапово» в городском округе Луховицы, «Лесная» в городском округе Серпухов, «Ядрово» в Волоколамском городском округе», – подчеркнула Полякова.

После закрытия все полигоны будут рекультивированы. Впервые в областном бюджете, принятом в декабре, заложены средства на содержание полигонов после рекультивации.

«В 2020 году будет продолжена рекультивация пяти полигонов: «Долгопрудный», «Аннино», «Кулаковский», «Слизнево», «Царево»». А также стартует рекультивация еще семи: «Дубна Правобережная», «Княжьи горы», «Съяново», «Часцы», «Каурцево», «Парфеново» и «Вальцово». Мы продолжим вести депутатский контроль, будем следить за всеми этапами рекультивации. Обязательно организуем встречи с жителями в рамках работы комитета», – резюмировала Полякова.

Также в 2020 году планируется построить шесть новых комплексов по переработке отходов, где мусор будут сортировать, отделяя полезные фракции – бумагу, металл, стекло – для переработки, а также будут выделять органические фракции и перерабатывать в компост.