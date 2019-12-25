РИАМО - 25 дек. Каждый год в Подмосковье запускают около 20 новых электропоездов взамен старых, в целом в регионе курсируют более 500 единиц подвижного состава, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы обновляем составы. На все нужны деньги. Постепенно мы обновляем железнодорожный транспорт. <...> Заменить все и сразу мы не можем. У нас ездят 539 поездов, 20 ежегодно меняем», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

Ранее Воробьев сообщил, что благодаря обновлению автопарка с нового года средний возраст автобусов в Подмосковье составит 3,3 года.