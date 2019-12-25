РИАМО - 25 дек. В рамках национального проекта «Экология» комитет лесного хозяйства Московской области провел закупку новой техники и оборудования, которое отправили в филиалы по всему региону, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Комитет лесного хозяйства Московской области полностью провел закупку 2019 года лесопожарной, лесохозяйственной техники на средства из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» Московской области», – сказал председатель комитета Иван Советников.

Восемь плугов ПКЛ-70Д и две воздуходувки Husqvarna купили в конце декабря для филиалов подведомственного учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз». Эти плуги предназначены для прокладки и обновления противопожарных минерализованных полос.

Их передали на лесопожарные станции филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз», а именно в Бородинский филиал на ЛПС «Уваровка», станцию «Хорлово» и «Егорьевск» Виноградовского-Егорьевского филиала, станцию «Дмитров» Дмитровского-Талдомского филиала, «Звенигород» Наро-Фоминского-Звенигородского филиала, на ЛСП «Ногинск» Ногинского филиала, «Орехово-Зуево» Орехово-Зуевского филиала и станцию «Кривандино» Шатурского филиала.

Также на станции отправили воздуходувки Husqvarna, которые используются для охраны лесов от пожаров и для локализации и ликвидации палов сухой травы. Новые воздуходувки получили станции «Савинская» Орехово-Зуевского филиала и «Середниково» Шатурского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз».