РИАМО - 25 дек. Благодаря обновлению автопарка с нового года средний возраст автобусов в Подмосковье составит 3,3 года, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы полностью обновили автобусы. С 1 января средний возраст автобусов будет составлять 3,3 года», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

Губернатор отметил, что по закону возраст автобусов большого и среднего класса не может превышать семь лет, автобусов малого класса - пять лет.

Ранее Воробьев сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января пассажиры подмосковных автобусов смогут совершить поездку бесплатно, это касается и межмуниципальных маршрутов.