РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Полицейские Подольска задержали 5 местных жителей, подозреваемых в хищении медной проволоки с завода, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 56-летнего представителя одного из заводов, расположенного на Рязановском шоссе городского округа. Он рассказал, что неизвестные похитили медную проволоку. Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 5 местных жителей в возрасте от 34 до 56 лет. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.