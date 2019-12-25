РИАМО - 25 дек. Транспортная ситуация в столице в среду днем крайне сложная, зафиксированы девятибалльные заторы, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, сильнее всего загружены центр города — он буквально стоит. Заторы есть на Москворецкой, Пречистенской, Раушской, Кремлевской и Болотной набережных, а также на Софийской набережной и Большом Каменном мосту. Кроме того, пробки наблюдаются на Крымском мосту, на Новом Арбате, Тверской, Большой Якиманке, Воздвиженке, Петровке, Страстном и Новинском бульварах.

Значительно осложнилось движение по Садовому и Третьему транспортному кольцам. Серьезные пробки есть на северо-западе и юге МКАД. Загружены Северо-Западная хорда, Варшавское и Ленинградское шоссе, Нахимовский и Кутузовский проспект.

Загруженность на дорогах Москвы может в ближайшие часы снизиться до восьми баллов, однако на 19:00 также прогнозируется пробки в девять баллов.