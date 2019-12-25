РИАМО - 25 дек. Технический заказчик строительства ЖК «Марьино Град» Capital Group получил разрешение на строительство инженерных сооружений и коммуникаций для жилого комплекса, разрешение выдано на работы по первому этапу, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Получение разрешения на строительство инженерных сетей позволяет нам технически податься на итоговую проверку, а также провести монтаж в соответствии с проектной документацией», – сказал представитель Capital Group.

В ноябре 2017 года Capital Group подписала договоры о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «Марьино-Строй», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».