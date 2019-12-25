РИАМО - 25 дек. В период новогодних праздников круглосуточные отделения Москвы (отделения 101000, 107241 и 121099) и Санкт-Петербурга (отделение 191036) все дни продолжат работать без перерывов и выходных, за исключением промежутка с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

В остальных отделениях будет несколько праздничных выходных.

«31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по установленному графику с сокращением времени работы на 1 час. 1, 2 и 7 января 2020 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. Исключение составляют отделения Москвы 101000, 107241 и 121099 и Санкт-Петербурга 191036», — говорится в сообщении.

Почтовые отделения будут работать в обычном режиме 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года.

Для своевременной доставки пенсий, пособий и почты для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.