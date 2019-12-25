РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Замначальника УМВД Подольска Александр Редькин вручил новогодние подарки детям, находящимся на лечении в хирургическом отделении горбольницы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Замначальника УМВД России по Подольску полковник внутренней службы Редькин совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым в рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» провели предновогоднюю акцию «Новогоднее чудо» и посетили детское хирургическое отделение Подольской городской больницы.

«Основная цель мероприятия – создать праздничное настроение детям, находящимся на лечении, а также напомнить о правилах безопасного поведения во время зимних каникул. Гости мероприятия устроили для ребят новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Дети с интересом смотрели выступление, а после отвечали на загадки и водили хоровод. Сотрудники полиции и общественники посетили палаты детей. Редькин и Попов поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали скорейшего выздоровления и подарили новогодние подарки», – говорится в сообщении.