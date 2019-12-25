РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Более 20 литров крови удалось заготовить в Королеве в День донора, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Дни донора в Королеве проходят регулярно.

«Сегодня (25 декабря, – ред.) из 55 человек к донации были допущены 53. Таким образом, нашим специалистам удалось заготовить порядка 24 литров крови. От лица руководства Королевской больницы благодарим всех доноров, неравнодушных людей, которые отозвались на наш призыв, сдали кровь и помогли отделению и нашим пациентам», – сказал собеседник агентства.

Следующий донорский день пройдет 15 января с 8:00 до 11:00. Необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.

Абсолютными противопоказаниями является наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови. За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.