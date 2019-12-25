РИАМО - 25 дек. В следующем году главным вызовом для Московской области станет развитие экономики, сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сейчас главная проблема - это темпы роста экономики. Мы видим, что впервые темпы роста экономики замедляются. Мы впервые приросли не на 9,6, а на 7,4% примерно. Это главный вызов на 2020 год», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

По его словам, важно сделать так, чтобы предприятия наращивали прибыль. В противном случае не будет возможности повышать зарплаты и увеличивать производство.

«Здесь есть макроуровень и микроуровень. Макроуровень - это дешевые деньги. Если нет дешевых денег, никакого развития не будет. <...> Мы готовим индустриальные площадки, чтобы можно было прийти на все готовое», - заключил Воробьев.