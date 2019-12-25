РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Свыше 500 пожарных и спасателей трудятся в 13 пожарных частях территориального управления силами и средствами ГКУ «Мособлпожспас» подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В среду в ДК «Подмосковье» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя РФ, который традиционно отмечается в России 27 декабря. С профессиональным праздником спасателей и ветеранов службы поздравили глава городского округа Эльмира Хаймурзина, председатель совета депутатов Сергей Трифонов, начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко и начальник Красногорского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Кузнецов.

«Выступающие отметили, что прошедшая 1 апреля реорганизация ведомства прошла успешно – к красногорскому подразделению присоединены городские округа Одинцово и Истра. В результате Красногорское территориальное управление выросло в 2,5 раза – сейчас в нем насчитывается 13 пожарных частей численностью более 500 человек», – говорится в сообщении.

Собравшимся пожелали только учебных тревог, стойкости духа и энергии для того, чтобы, рискуя своей жизнью, спасать другие жизни.

«У нас есть в Красногорске традиционная премия – «Человек года» и в этом году в одной из номинаций победил сотрудник МЧС по нашему округу Константин Кольцов. За него проголосовали жители, ведь нет ничего сложнее и почетнее, чем спасать людей», – отметила Хаймурзина.

От лица администрации глава округа вручила лучшим сотрудникам юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма.

Торжественный вечер продолжили выступления творческих коллективов Красногорска.