РИАМО - 25 дек. В Московской области все проблемы обманутых дольщиков планируют решить в течение 3-5 лет, сообщил в среду журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев встретился с журналистами в среду в доме правительства Московской области. Глава региона ответил на вопросы представителей СМИ по разным темам.

«Я думаю, что совокупно обманутые дольщики Московской области обойдутся за все периоды в порядка 120-150 миллиардов рублей. Сейчас мы решили проблемы дольщиков для 60 тысяч человек. И для того, чтобы окончательно завершить с этой проблемой, нужно еще, наверное, миллиардов 80 с социальной инфраструктурой. Горизонт этой проблемы 3-5 лет», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в этом году было выдано рекордное количество ключей от квартир обманутым дольщикам - около 19 тысяч, а в 2020 году ключи получат, по планам, еще около 10 тысяч человек.